Galicia se permite relajar las restricciones mientras otras comunidades sufren la cuarta ola

La primera muestra de apertura es el retraso en el toque de queda, que pasa de las diez de la noche a las once. Como consecuencia directa, los restaurantes volverán a servir cenas en sus locales, algo que no sucede desde el mes de enero. Lo harán con cita previa, registro de clientes y máquinas que permitan medir la calidad del aire a través del análisis del co2. Los aforos son los que rigen para la hostelería en los ayuntamientos, 50 por ciento en el interior y 75 en terraza si no se encuentran en niveles de restricción altos.

Sin embargo, el retraso del toque de queda no implica cambios para los bares y cafeterías. Su horario de cierre se mantiene en las nueve de la noche. Estas medidas entran en vigor este viernes.