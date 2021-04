Felipe González y Zapatero, entre los 170 líderes políticos y Premios Nobel que piden a Biden el fin de las patentes de las vacunas de la covid

Entre los firmantes se encuentran el ex primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, la ex presidenta de Irlanda, Mary Robinson, el ex presidente de Francia, François Holland, la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, el ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y la ex presidenta de Malawi, Joyce Banda, todos ellos Miembros de Club de Madrid, junto con más de 60 otros ex jefes de Estado y de Gobierno que abarcan todos los continentes. Este llamamiento a Biden también ha sido respaldado por economistas como Thomas Piketty, o el profesor Joseph Stiglitz,la profesora Elizabeth H. Blackburn y el profesor Muhammad Yunus, Premios Nobel.