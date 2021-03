Las fronteras exteriores abiertas dejan a España a merced de una Europa epidemiológicamente explosiva

El espacio Schengen no se cierra por Semana Santa. Eso significa fronteras abiertas y reciprocidad: yo te dejo entrar a mi país y tú me abres el tuyo. Pero ¿tu país y el mío están en una situación epidemiológica equiparable? Porque lo que puede ser una buena idea para el turismo, puede no serlo desde el punto de vista epidemiológico. Con las fronteras europeas abiertas, España tiene mucho que perder y poco que ganar, ya que la mayoría de los turistas europeos que recibamos vendrán de países en peor situación que España. Sólo portugueses y británicos tienen mejores datos que nosotros. Y rusos, pero la conexión turística con ese preciado mercado (emisor de 1,3 millones de viajeros a España) se cortó en marzo de 2020.