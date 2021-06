Jóvenes gitanos reciben cursos para mejorar la venta ambulante: "Ahora me pagan con Bizum, es una pasada"

Veinte jóvenes gitanos dedicados a la venta ambulante se forman y reciben ayudas para modernizar el sector

Desde la Fundación Secretariado Gitano buscan mejorar la imagen corporativa, la experiencia con el cliente y la gestión empresarial básica

Isabel Muñoz Muñoz tiene 30 años, tiene varios puestos de venta ambulante en Madrid y es gitana. La pandemia la dejó sin ingresos. "De un día para otro nos encerraron en casa y ahí acabó todo. En marzo, además, que es cuando viene la mejor época para nosotros, llegó el coronavirus y literalmente no teníamos para comer", asegura Isabel.

"Ha sido muy difícil pero estamos saliendo adelante gracias a estos cursos". Un total de veinte personas gitanas están recibiendo formación y ayudas directas para modernizar el sector de la venta ambulante, al que se dedican, gracias a un programa de la Fundación Secretariado Gitano, que se ha encargado de buscar la financiación de la Fundación 'la Caixa' y la cofinanciación del Ayuntamiento de Madrid o la la Youth Bussines Spain a través de Endesa.

"Poner un datáfono ha duplicado mis ventas"

"Nunca pensé que estos cursos nos fueran a ayudar, pero ha habido un antes y después. Nos enseñan a mejorar los recursos que tenemos, a hacer carteles, a anunciarlo en las redes sociales, a modernizar los puestos, y eso cambia la cosa y da más confianza al cliente", asegura Isabel.

Antes de la pandemia esta joven iba los martes y sábados a la Puerta de Toledo y los domingos, al rastro. "Alguna clienta que me conocía, me decía: 'Voy a ver a Isabel'. Ahora le he puesto nombre a la tienda, yo vendo plata de ley y todos me conocen como Silver Rose 925".

"Nos han enseñado a coger los nombres de los clientes, a apuntar sus datos, sus cumpleaños, a darles la tarjeta del negocio. Tener un puesto ambulante no siempre crea confianza, pero si ya ves que hay un teléfono al que llamar o puedes pedir cosas antes de que lleguen, la lista de clientes sube como la espuma", explica.

Pero, Isabel realmente ha notado el cambio con el datáfono. He duplicado la venta en un día, si antes vendía 200, ahora ya se que son 400 euros". Isabel ha creado una cuenta en un banco le llega a ella el dinero, "no se, se administra mejor. Incluso algunas clientas me hacen Bizum, es una pasada". Si ahora llega otra pandemia a esa gente no la pierdo".

Mejorar el puesto, ponerle un nombre o anunciarlo en redes sociales

Abrir nuevos canales de venta era uno de los objetivos del curso, para que no vuelvan a quedarse sin nada si volviera a pasar una situación parecida. Jesús Sesé, Técnico de Autoempleo de la Fundación Secretario Gitano en Madrid, y uno de los formadores del curso asegura que con estos cursos les enseñan a mejorar tres ejes fundamentales. La mejora imagen corporativa e incluso creación de un nombre para su empresa, "algo que a algunos ni se les había ocurrido". La mejora de la experiencia de compra del cliente y la relación con él y la gestión empresarial básica. Es decir, tienen que aprender a separa economía personal y economía empresarial y no mezclarlo. No pueden poner todo en el mismo saco. Una cosa es Isabel Muñoz y otra Silver Rose. Así ven las cuentas, las separan, cuanto cuesta el puesto, la furgoneta el género hacen una planificación de las ventas y ven si es rentable".

La iniciativa, denominada 'Programa Población Gitana y crisis del coronavirus: Modernizando el sector de la venta ambulante', se está desarrollando en Madrid, y está permitiendo que 20 gitanos accedan a esta formación.

Reciben aportaciones económicas directas, así como recursos para la gestión profesional, modernización y digitalización de su actividad: equipos informáticos, cartelería y lonas identificativas de sus negocios. Así han concedido ayudas de 500 euros al sector para mejorar los puestos o poder adelantar el género que necesitan. Además pueden contar con unos micro créditos de hasta 5.000 euros sin intereses destinados únicamente a personas en riesgo de exclusión social. La venta ambulante, en pandemia, lo ha sido.