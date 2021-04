Hacienda reclama 800.000 euros a los huérfanos del accidente de GermanWings por las becas recibidas

" Nos tratan como si nos hubiera tocado la lotería pero estas becas no son un premio van destinadas a ayudar a familias que se han quedado sin uno o ambos progenitores", explica Lourdes Bonet, Presidenta Segunda y Secretaria de la Asociacion de afectados del vuelo GWI 9525 en los Alpes a NIUS. Los beneficiarios de estas becas deben cotizar el IRPF y abonar entre el 20% y el 45% de la cantidad percibida .

"El reparto de las becas se hizo en base a la edad de los huérfanos. Así, los más jóvenes recibieron una cuantía mayor para sufragar sus estudios. Ahora estos menores deben pagar a Hacienda casi la mitad de su beca . Es una gran injusticia", explica Bonet. El Gobierno alemán permitió que las becas de sus víctimas no tributaran.

Las familias reclaman la exención fiscal

Las familias de las víctimas de Germanwings reclaman desde hace años la exención fiscal para estos menores de 26 años (la mayoría, catalanes) que quedaron huérfanos. De las 150 víctimas del accidente, 47 eran españoles. El Congreso aprobó una proposición de ley donde se modificaba la Ley reguladora de las Haciendas Locales para que las víctimas de Germanwings no cotizaran el IRPF de las indemnizaciones recibidas , pero esta reforma se quedó estancada durante meses a la comisión de Hacienda y finalmente decayó cuando se disolvieron las cortes para las elecciones del 28 de abril del 2019.

El pasado mes de marzo diputados de ERC y Junts registraron en el Congreso una proposición no de ley que insta al Gobierno a incorporar una disposición adicional en las leyes que regulan los impuestos de la renta de las personas físicas, de sociedades, de patrimonio y de la renta de no residentes que permita esa exención específica en las indemnizaciones a los familiares de víctimas del vuelo GWI9525.

Apoyo de los partidos mayoritarios

Una iniciativa similar se había aceptado a trámite en el Congreso en 2018, con el apoyo de PP y PSOE, pero no salió adelante por la disolución de las cortes. "No entendemos por qué no sigue adelante cuando en principio contamos con el apoyo de los partidos mayoritarios y también los minoritarios", explica Bonet.