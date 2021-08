Hallado un importante horno cerámico del siglo XVI en Constantina

La casualidad y la precaución han descubierto un yacimiento arqueológico de grandes dimensiones en Constantina. En las últimas semanas, las obras para sustituir unas tuberías en la calle Cádiz de la localidad sevillana se pararon al toparse con un horno cerámico del siglo XVI. Si bien ya había saneamiento en la zona, no constaba la existencia de horno alguno. Antes, estas obras no hubieran necesitado de un equipo de arqueólogos que supervisase que no se dañaban bienes patrimoniales no descubiertos. Ahora sí.