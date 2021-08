La historia de amor de Manolo y Josefa, 25 años de novios con una sola cita al año

Y así cada año que llega, Manolo y Josefa van haciéndose mayores. Los dos rondan ya los 50 años y han pasado media vida con una sola cita anual... y eso que viven muy cerca. Manolo es de Montijo y Josefa de Calamonte . Los dos pueblos pertenecen a Badajoz y entre ellos solo hay 30 kilómetros de distancia . Pero no es fácil cuando no tienes coche para recorrerlos cada vez que uno quiera. Habrá que esperar al próximo año.

Pero no siempre fue así. Dos veces se han saltado la norma de verse una sola vez al año. Hace ya mucho tiempo, en una ocasión Manolo aprovechó su amistad con los taxistas de Montijo para que le llevaran hasta Calamonte. Allí se presentó sin previo aviso en casa de Josefa con un ramo de flores. Le abrió la madre de su novia y enseguida le cerró la puerta. “Aquí no vendas flores”, le dijo su suegra que aún no le conocía. “¡Que ya las traigo compradas!”, le respondió Manolo... y al final pudo pasar a ver a Josefa. De aquel día se acuerdan perfectamente los dos. Tomaron café, algún dulce, rieron y se dijeron adiós... Hasta el año siguiente.