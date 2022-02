La Iglesia, sobre la tardanza en auditar los abusos: "A nosotros nos lleva tiempo reflexionar"

La Iglesia española ha encargado al despacho Cremades & Calvo Sotelo la investigación de los abusos sexuales en el seno de la institución . Una auditoría que durará "al menos 12 meses" y que "colaborará" con la investigación llevada a cabo por el Gobierno. "Que nadie tenga dudas" de que no se va a intentar interferir o condicionar estas investigaciones . Esto nace como "un complemento", han explicado durante la presentación. "Un puente que facilite la investigación de las autoridades, queremos colaborar", han subrayado durante la comparecencia.

Una presentación efectuada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella y Javier Cremades, presidente de la firma Cremades & Calvo Sotelo. "A nosotros nos lleva tiempo reflexionar", ha respondido Omella a las preguntas de por qué han decidido iniciar ahora la investigación. "Llevamos tiempo reflexionando, no es fácil tomar una decisión, pero lo importante es que queremos esclarecer todo", ha explicado el arzobispo. "Lo importante no es mirar al pasado lamentándolos, my propio de los españoles, sino mirar al futuro".