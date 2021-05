137 hijos de mujeres asesinadas por violencia machista han recibido pensiones o prestaciones de orfandad en los últimos dos años

Ley para mejorar la situación de orfandad

Petición para que más víctimas se beneficien

Soleto ha incidido en que la ley debe modificarse para incluir supuestos de víctimas que no pueden beneficiarse en la actualidad: los huérfanos que sean adoptados pierden la prestación -algo que no debería ocurrir en casos de situación de vulnerabilidad- y los hijos de madres asesinadas por una pareja que no es su padre no tienen derecho a percibir ayuda. También considera necesario incorporar un tercer supuesto de hijos de familias monomarentales.