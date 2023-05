Por qué aumenta el antifeminismo entre los jóvenes: “Se sienten atacados solo por ser hombres”

No es un caso aislado. Cada vez más jóvenes chicos se sienten arrinconados, culpabilizados y menospreciados por ellas. Creen que la creciente corriente feminista les apunta directamente con el dedo y, por tanto, la rechazan. El último informe de la FAD, Culpables hasta que se demuestre lo contrario. Percepciones y discursos de adolescentes españoles sobre masculinidades y violencia de género, así lo constata: en los últimos cinco años estamos viviendo un aumento del antifeminismo entre los adolescentes que considera que el feminismo ha impuesto un pensamiento único. “La adolescencia es un momento de descubrimiento y exploración y ahora se están encontrando en un ambiente donde por el hecho de ser potenciales hombres ya se les añade una serie de cualidades que en ese contexto pueden ser amenazantes sin ni siquiera preguntarles cómo son”, subraya Podlech.

Responden ante un feminismo que les desborda y no entienden. “Reaccionan contra una visión feminista que no es complementaria, ni cooperativa, que no contempla esa dualidad de hombres y mujeres y que acaba diluyendo la propia masculinidad”, explica Fernando Vidal, sociólogo y director de la Cátedra Amoris Laetitia de la Universidad Pontificia de Comillas.