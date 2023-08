"Abuso de poder", "agresión sexual" o "machismo": el aluvión de críticas que provocó el perdón 'a medias' de Rubiales

Los calificativos se han agotado. "Abuso de poder", "machismo", "violencia", "agresión", "intimidación"... Las críticas han llegado desde el Gobierno, el PSOE, Unidas Podemos o el Partido Popular. Y no solo en España. En Australia y Nueva Zelanda, países que han acogido el Mundial, el beso de Rubiales a Jenni Hermoso, sin su consentimiento, ha ocupado las portadas de los diarios más importantes. También en el resto del planeta, donde prestigiosos medios, como The New York Times, The Guardian o CNN han criticado abiertamente el gesto del presidente de la Real Federación Española de Fútbol.