Rubiales, contra las cuerdas: los mecanismos que tiene el Gobierno para 'forzar' la salida del presidente de la RFEF

El reloj avanza, pero el paso del tiempo no juega esta vez a favor de Luis Rubiales. Más bien, todo lo contrario. Las críticas al presidente de la Real Federación Española de Fútbol van en aumento a medida que pasan los días. La bola se va haciendo cada vez más grande y el futuro del máximo dirigente del fútbol español está pendiente de un hilo.

Las peticiones de dimisión se multiplican, pero él parece firme en su decisión de no marcharse por voluntad propia. Y ante esta situación surgen varias preguntas. ¿Qué pasa si Rubiales se enroca en el puesto?, ¿puede el Gobierno 'forzar' su marcha?, ¿cuáles son los mecanismos que tiene en su mano el Ejecutivo para que abandone el cargo?

Miguel Ángel Galán, director del Centro de Formación para Entrenadores (CENAFE), fue el autor de esa denuncia administrativa ante el Consejo Superior de Deportes contra Rubiales. Hay que recordar que el CSD es un organismo público adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte. Pues bien, el siguiente paso debe tomarlo su presidente, Víctor Francos, nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta de Miquel Iceta. Él debe decidir si traslada o no esa denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte. Si finalmente le llega, el TAD abrirá un expediente sancionador y dará un plazo de alegaciones a ambas partes, a Rubiales y al denunciante. Después ya solo quedaría esperar a la decisión final, que puede ser la de inhabilitar al presidente de la RFEF si el TAD considera que el beso sin consentimiento a Jenni Hermoso es una falta grave.

La vía de la dimisión es la que el Gobierno defiende con mayor fuerza. El propio presidente, Pedro Sánchez, tras recibir a las jugadoras y a Rubiales en La Moncloa, aseguraba que "las disculpas no son suficientes y no son adecuadas". Preguntado explícitamente por si pedía la dimisión del presidente de la Federación Española de Fútbol, Sánchez ha recordado que no depende del Gobierno cesarle, pero ha apuntado a que la renuncia sería el camino ideal.