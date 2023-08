Miguel Galán, autor de la primera denuncia contra Rubiales: "Es una falta muy grave, una agresión sexual"

Respuesta: Pues la presento porque al ver las imágenes del beso me queso sorprendido. Bueno, sorprendido no porque ya conozco al personaje, pero sí muy escandalizado. Como será mi sensación de rabia que esa misma noche puse la denuncia vía telemática en el Consejo Superior de Deportes. Pongo la denuncia, primero porque llevo muchos años luchando por el deporte femenino de este país, y segundo por defender los derechos de la mujeres, la igualdad y no que no se pase por alto lo que para mí es una agresión sexual en toda regla.