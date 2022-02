Las chicas que ganaron la liga a equipos masculinos y mixtos: “Creían que nos iban a derrotar por jugar solo niñas"

"No me da miedo ser la portera, empecé con siete años. En mi equipo no había nadie en ese puesto y me metí yo", comenta Sara como si nada, sin mencionar con modestia que es la menos goleada de la liga que acaban de ganar ella y su equipo de amigas en el que están además: Leire García, Daniela García, Celia Montenegro, Ixeia Fernández, Naia Mendoza, Claudia Martín, Noa Madrid, Natalia Salas, Ángela Ainaga, Yaima Segura y Claudia Garcés.