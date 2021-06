Alienación parental: el síndrome inexistente por el que pugnan Podemos, Vox y Rocío Carrasco

El caso de Rocío Flores

El término SAP ha vuelto recientemente a la palestra después de que en la docuserie 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', emitida por Telecinco, Rocío Carrasco haya narrado cómo su ex pareja, Antonio Flores, ha comido la cabeza a sus dos hijos para sepárales de ella. "Yo soy víctima, pero ellos también son víctimas de una mente diabólica. Él ha conseguido lo que me dijo cuando me fui a separar. Él me ha quitado a lo más importante que yo tengo en vida, que son mis hijos. Y me los ha quitado teniéndolos. Porque no me los ha quitado, ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí. Que es mucho más cruel, si cabe", ha relatado entre lágrimas la hija de Rocío Jurado.