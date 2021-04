Un anciano de Valencia consigue empadronarse en un trastero para tratar de acceder a un alquiler social

En 2019, Vicente fue desalojado del piso donde residía al no poder frente al alquiler . Con una pensión de poco más de 600 euros, después de casi 50 años cotizando , este hombre que está a punto de cumplir los 80, no puede permitirse una vivienda digna.

16 metros cuadrados, sin baño, ni ventana , pero que le permiten tener una cama, algunos muebles y una nevera. “Soy consciente que hay gente que está mucho peor. Yo por lo menos tengo un techo donde vivir y no tengo que estar en la calle con la lluvia y el frío”, cuenta.

Sin embargo, por las características del inmueble, el ayuntamiento de Valencia le ha denegado durante meses el “empadronamiento especial” que reclamaba, a pesar de que el Instituto Nacional de Estadística insta a los consistorios a aceptar estas solicitudes para permitir que personas como Vicente, no se queden fuera de las ayudas públicas. “No he podido solicitar una vivienda social, que es lo que realmente necesito para salir de este trastero, porque me pedían el papel del empadronamiento”.