El bufete que auditará a la Iglesia en España, ante el ejemplo alemán que acusó a Benedicto XVI

El acuerdo para esta auditoría se presenta en una rueda de prensa este martes en la sede del bufete, en la que comparecen el presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), el cardenal Juan José Omella, y el presidente de la firma legal Cremades & Calvo Sotelo, Javier Cremades. "Se trata propiamente de un encargo que hace la Conferencia Episcopal, no es que se someta voluntariamente, sino que ha tomado ella la decisión de que lleve la auditoría este despacho", han señalado a NIUS fuentes cercanas a los obispos.

"Es un punto de inflexión dentro de la Iglesia. Se han dado cuenta de que tienen que comenzar a operar de una manera distinta porque lo que han hecho hasta la fecha no les ha funcionado bien", asegura Miguel Hurtado, víctima de abusos en el seno de la Iglesia cuando tenía 16 años.

Hurtado prefiere ser cauto ante el anuncio de esta auditoría. "No queda claro el grado de apoyo que tiene esta medida dentro de la CEE", ha señalado a NIUS. "Los obispos son autónomos dentro de sus diócesis y solo rinden explicaciones ante el Papa, por lo tanto si un obispo dice que no quiere participar en esta auditoría externa, no hay nadie que le pueda obligar. Y dentro de la CEE hay divergencias de opiniones", añade.