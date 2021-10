Han pasado dos años de pandemia. Dos años donde el contacto físico brillaba por su ausencia. Dos años dónde no se ha cuestionado dar la mano y mucho menos dos besos. Pero las restricciones se han relajado , la incidencia baja en España de los 50 casos por cada 100.000 habitantes y se vuelve a la oficina.

La periodista Laura Alzola, ha llamado la atención sobre el tema en un tuit que ha acumulado ya más de 33.000 "me gusta". "Que no vuelvan los dos besos a las mujeres en el ámbito profesional, por favor", pedía en las redes sociales".

"No se, si no hemos aprendido durante la pandemia o es un costumbre muy arraigada, pero dar besos a las mujeres en el ámbito profesional crea una situación de desigualdad. ¿Por qué conmigo se da más cercanía que con los demás (hombres) en una reunión de trabajo? Si quieres dar un beso dependerá del grado de confianza que tengas con esa persona, pero en lo laboral sin besos. Creo que deberíamos aprovechar esta pandemia para seguir con la buena costumbre de no dar besos en el trabajo", explica Alzola.