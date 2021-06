Exigen la retirada de un biquini con relleno para niñas de 5 años tras la denuncia de una madre gallega

Ana aclara que la persona que se lo regaló había hecho una compra online que llegó directamente a su casa, por lo que no llegó a ver las características del biquini. “Al verlo lo primero que pensé fue que se habían equivocado de talla. Miré la etiqueta, porque no se me pasó por la cabeza que algo para niñas tan pequeñas pudiera llevar relleno. Son almohadillas con forma, para abultar”, relata Ana Benasach.