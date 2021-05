El caso de la mujer asesinada por su marido en Valencia fue clasificado de riesgo bajo al presentar la denuncia

Sin embargo, su caso fue considerado de riesgo bajo, por el programa automático de valoración de riesgo policial , ya que, como confesó la propia mujer, nunca le había pegado y no tenía armas de fuego en casa.

Unas medidas que, sin embargo, resultaron insuficientes y que no evitaron que el hombre acudiera a la vivienda familiar en el Port de Sagunt y degollara a Sole con un cuchillo de cocina. Unos minutos después, cuando llegó la policía alertada por los vecinos, Virgilio se tiró por una ventana a un patio interior y acabó con su vida.

Fallaron los protocolos de protección

No obstante, a pesar del evidente fallo de los protocolos de protección, la recomendación a las mujeres maltratadas sigue siendo denunciar. “Dos de cada tres mujeres asesinadas por sus parejas no habían denunciado y sin denuncia no se pueden poner en marcha los mecanismos de protección”, señala el juez Joaquín Bosch.