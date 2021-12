Los casos que la ONU afea a España: "El padre abusaba de mis hijos, ahora él tiene la custodia"

Ana, nombre ficticio, lleva dos años sin poder ver a sus hijos de 8 y 10 años. Habla en nombre de los más de 400 casos de madres y menores desprotegidos que tiene contabilizados la Plataforma Madres Protectoras. " Ahora mis hijos están con el 'presunto' abusador y cuanto más lucho e intento protegerles más castigo para la madre" , dice. Ella se separó cuando sus pequeños tenían tres años y nueve meses. No había maltrato hacia ella por parte del padre. "Simplemente nos separamos".

En una visita rutinaria al pediatra, este vio indicios de abusos sexuales hacia ambos hijos. Ana, se quedó muda. No podía creerlo, pero actuó. Puso la primera denuncia y a partir de ahí la lucha ha sido una tortura. Los primeros años los niños vivían con ella, pero intentaba por todos los medios que las visitas con el abusador y padre se cancelaran. "Un padre que hace eso no es un padre". No quería bajo ningún concepto que sus hijos tuvieran contacto con él. Años de lucha que terminaron con un final fatídico.