Claves de la futura Ley de Diversidad Familiar: "6 meses de permiso para los padres y una prestación por crianza"

Para acabar Ione Belarra apuntaba una reflexión. "He escuchado muchas veces a expertos y distintas formaciones políticas llevarse las manos a la cabeza por los bajos índices de natalidad en nuestro país", decía, "a todos ellos me gustaría decirles que las familias, y especialmente las mujeres de nuestro país, no tienen más hijos porque no pueden, porque por motivos económicos no se lo pueden permitir, porque no tienen una casa adecuada, un trabajo estable", denunciaba.