Trabajar, cuidar de los hijos y votar: las familias aguzan el ingenio en las elecciones de Madrid

"He dado positivo y estoy confinada, me temo que mi hijo de 8 años se tendrá que quedar solo en casa", cuenta Teresa. Es madre soltera y sus padres son mayores, no quiere que se arriesguen a un posible contagio.

El teletrabajo y el permiso de cuatro horas para ir a votar son algunas de las soluciones que han encontrado las parejas, en la mayoría de los casos están optando por turnarse. "Para nosotros es como cuando estábamos confinados, yo teletrabajando y los niños con deberes, Javi sí ha ido a trabajar y antes pasó por el colegio para votar. En mi caso iré luego, cuando vuelva", cuenta Marta. Inma sin embargo no puede trabajar desde casa. Es médico. Por suerte Toño, su pareja, ha conseguido que le dejen quedarse en el domicilio con los niños. Para poder acudir a ejercer su derecho al voto Toño ha acabado antes su jornada, ha pedido las cuatro horas que le corresponden legalmente. Agustín se ha quedado en casa teletrabajando y con sus dos hijos mientras su pareja se ha ido a trabajar. Él ha tenido que pedir ayuda y que una vecina se quedara con los niños mientras se "escapaba al colegio electoral". "Al final ha sido más de lo esperado. Casi una hora, porque había mucha cola. Me ha dado hasta cargo de conciencia", asegura Agustín a NIUS.

Cuando el permiso de cuatro horas no basta

Las cuatro horas del permiso para votar pueden quedarse cortas, sobre todo cuando no hay una pareja con la que poder turnarse. A María del Mar no le ha quedado otra que pedirse el día libre para atender a su hijo y poder votar. También hay quien se organiza para evitar perder días de libranza. Silvia ha aprovechado para poner en su agenda de hoy una cita con el médico y, gracias al justificante, evitar ir al trabajo. A modo de solución intermedia, María ha pedido media jornada de asuntos propios para completar el permiso electoral.

A medida que avanza la vacunación, los abuelos se presentan de nuevo como la solución para todo este tipo de situaciones. Amaya es anestesista y ha recurrido a su padre. "Me he tenido que organizar malamente porque hoy trabajo en la pública y la privada, mi hijo se queda al final con el abuelo que ya está vacunado y yo iré corriendo a votar cuando acabe", cuenta.

En el caso de Mónica, también madre soltera y sin familiares que vivan cerca, ha recurrido a la ayuda de otra monoparental: "Cuando en un primer momento se dijo que para evitar contagios solo podría entrar una persona al colegio me preocupé, mi hija tiene dos años y no tengo con quien dejarla, así que me puse de acuerdo con otra mami sola que vive cerca y decidimos coordinarnos, una se queda con los niños mientras la otra vota y luego cambiamos. Cuando rectificaron y autorizaron a votar con niños decidimos seguir con nuestro plan, mejor no llevar a los peques a un sitio tan concurrido y cerrado", cuenta.