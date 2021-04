Crecen las colas del hambre en Semana Santa: “Sin el comedor del colegio no podemos alimentar a los niños”

El inicio de las fiestas de Semana Santa ha sido el motivo principal de esta convocatoria extraordinaria que busca cubrir las necesidades especialmente de los más pequeños, ya que durante los próximos días no van a poder acudir al comedor escolar debido a las vacaciones. “Cuando no hay clase, los niños dejan de ir al comedor del colegio y no podemos alimentarlos”, cuenta una de las mujeres que aguarda en la cola junto a sus dos hijos.