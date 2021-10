Nuevo plan sobre discapacidad en España: "Hay cosas sencillas para facilitarnos la vida pero a nadie se le ocurre"

Anxo Queiruga (Abeancos, 1972) recuerda perfectamente el día que le cambió la vida hace 40 años. Se le soltaron los cordones de los zapatos y una vecina que lo vio desde la ventana le gritó: "¡Anxo que te vas a caer! Baja ahí a la orilla y átalos", rememora. "Pasó un coche que conducía un borracho y me arrolló. Quedé con lesión medular y a los pocos días me tuvieron que amputar una pierna" , explica. Tenía entonces nueve años.

Cuenta Anxo que cuando él era pequeño sus padres tuvieron que construir una rampa de madera para que pudiera entrar al colegio. Su centro educativo se negó a hacerlo y su familia no estaba dispuesta a que el niño quedara al margen del sistema por un simple escalón. También tuvieron que hacer un gran esfuerzo económico pagando a una señora que le atendía durante las horas lectivas por si necesitaba ir al baño. "Eso ha cambiado mucho, ahora la accesibilidad física es más fácil aunque ser discapacitado sigue siendo un problema si no tienes dinero y eso no debería ser así", comenta Anxo. "Hay que conseguir que quien padezca alguna discapacidad tenga los recursos necesarios para hacer su vida de forma independiente", explica airado. En la actualidad es presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), y desde su puesto recuerda que en España hay más de 100.000 personas que viven encerradas en su vivienda por falta de accesibilidad, menos de un 1% de los edificios son plenamente accesibles y 6 de cada 10 no permiten el acceso de la calle al portal. Anxo quiere acabar con eso para que entre todos se construya ese escalón de madera necesario para acceder a la vida, tal y como en su día hicieron sus padres por él. "Estamos trabajando con el objetivo de que la nueva estrategia otorgue independencia y autonomía a nuestro colectivo".