El deseo de Álvaro, el portero trans de un equipo femenino: “Me gustaría jugar algún día en una liga masculina”

No me quería mirar al espejo porque no me gustaba

A Álvaro le pusieron un nombre de niña y la trataron como una niña. “Pero yo no me sentía así. Me sentía diferente al resto de las niñas y sentía celos de los niños porque quería ser como ellos”, sostiene. No fue hasta los quince años cuando se dio cuenta de lo que realmente le ocurría. “Me agobiaba mucho. No me quería mirar al espejo porque no me gustaba”, sostiene.