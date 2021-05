Erea Hierro, periodista deportiva, denuncia acoso sexista en redes: “No me atacarían si no fuese mujer”

El pasado fin de semana, tras hacer conexiones en directo en un partido, recibió comentarios vejatorios por parte de un anónimo en Twitter

Esta comunicadora gallega ha denunciado públicamente esos mensajes y ahora lo hará, también, ante la policía

El teléfono móvil de Erea echa humo. Muchas personas del ámbito periodístico y deportivo le están escribiendo en las últimas horas. Todos quieren mostrarle su apoyo. También su más absoluta repulsa a raíz de los comentarios misóginos que ha recibido a través de las redes sociales. Esta periodista especializada en deportes ha denunciado públicamente los ataques sexistas que alguien, amparado en el anonimato, le ha escrito a través de Twitter. “No sé ni quién es. Lo que sí sé es que no me atacaría si no fuese una mujer”, explica Erea Hierro a NIUS.

Esta profesional de la comunicación reconoce que no es la primera vez que esa cuenta anónima le escribe comentarios vejatorios. El acoso viene de atrás. “Hace un año me cansé de que me enviase mensajes de ese estilo y decidí bloquearle los mensajes”, relata la periodista. Su sorpresa ha sido ver que, tras ese bloqueo, los mensajes siguieron llegando. “Un amigo me avisó de que había escrito eso sobre mí, mencionándome, y esta vez he decidido no callarme”, explica.

Al hablar de “eso”, Erea se refiere a los inaceptables mensajes que este usuario le escribió este fin de semana, después de acudir a un campo de fútbol a hacer su trabajo, a contar el ascenso a Segunda RFEF del Bergantiños F.C. “Me informan que al capi del Bergantiños también se lo intentó beneficiar, bueno y al portero, al lateral, al fisio y hasta al utillero”, escribía el anónimo.

“Al principio pensé en pasar del tema y no darle importancia. Pero después me enfadé y cambié de opinión. Creí que por mí y por todas tenía que denunciarlo. Esto no lo podemos permitir”, sostiene esta profesional. Por eso, finalmente decidió difundir en su cuenta de Twitter un pantallazo del mensaje, junto a otro comentario que ese mismo usuario le había escrito en los días previos al partido. “Esto. Por hacer mi trabajo. Nada que añadir”, añadía la propia Erea.

Aluvión de mensajes de apoyo

Lo siguiente ha sido una avalancha de mensajes. “No me ha dado tiempo a responder a todos”, reconoce. Periodistas, clubs deportivos, aficionados y los propios jugadores del equipo que se menciona en el tuit le han mostrado su solidaridad.

“Somos profesionales haciendo nuestro trabajo y no se pueden tolerar estas cosas. Es alguien, además, que se esconde y que actúa detrás de una cara que no es la suya, de un nombre que no es el suyo”, explica. “Yo entreno a niñas pequeñas de baloncesto y he pensado en ellas. He pensado también en mi madre, en mi abuela, en mis amigas… Y no puedo hacer como si esto no hubiese pasado”, añade.

Por eso, además de denunciarlo públicamente, Erea acudirá a hacerlo ante la policía. La concejalía de Igualdad del ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), de donde es natural, se ha ofrecido a prestarle asesoramiento jurídico y a ayudarla en el proceso.