El Gobierno aprueba la ley trans: "Reconocemos el derecho de niños, niñas y niñes a ser escuchados"

El procedimiento de libre determinación

La ley finalmente permitirá a una persona determinar su género en un procedimiento que no supone asumir ningún tipo de patología para los integrantes del colectivo trans, que hasta ahora han tenido que pasar una serie de trámites, que incluían un informe médico que les diagnosticara una disforia de género y tratamiento hormonal durante dos años. Ahora sólo tendrán que acreditar su voluntad en el registro civil, sin asumir que sufren ningún tipo de enfermedad mental o trastorno del comportamiento.

Cualquier persona mayor de 16 años que quiera cambiar la información sobre su sexo en los registros oficiales no necesitará ni pruebas ni testigos. Tendrá que acudir al registro civil y completar un formulario para solicitar el cambio. En un plazo máximo de tres meses tendrá que acudir de nuevo al registro para ratificar su decisión. Un mes después, como máximo, se tendrá que dictar la resolución. Las personas entre 14 y 16 años tendrán que realizar este procedimiento acompañados por representantes legales y en caso de disputa con ellos se asignará un defensor judicial. Entre los 12 y los 14 años, serán los representantes del menor quienes acudirán a un juez para realizar el cambio de género. Los menores de 12 años no pueden cambiar de sexo pero sí de nombre.

Otros derechos que recoge la nueva ley

La nueva ley LGTBI recoge también otros derechos de varios colectivos. Las mujeres lesbianas, bisexuales y solas volverán a tener acceso a técnicas de reproducción en la salud pública. Se contempla la filiación de los hijos e hijas de mujeres lesbianas y/o bisexuales. Se prohíben las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las persona. Se legislan por primera vez derechos fundamentales para las personas intersexuales, como son el derecho a no sufrir mutilación alguna al nacer o el de no tener que ser inscritas en un sexo que no tienen definido durante los primeros meses de vida. En el ámbito educativo se prevé la inclusión en el currículo básico del conocimiento y respeto a la diversidad sexual, de género y familiar. En el ámbito laboral se prohíbe toda forma de discriminación en el acceso y permanencia en el empleo, la contratación y las condiciones de trabajo. Se promocionarán las medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las personas LGTBi al empleo, especialmente de las mujeres trans. En el ámbito del deporte se fomentarán medidas para la erradicación de la LGTBIfobia en el deporte.