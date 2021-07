El Gobierno aprueba el proyecto de la ley 'sí es sí': "Si tú no quieres, no tienes que participar en ningún acto sexual"

Una rueda de prensa en la que ha extrañado que no compareciese la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha impulsado esta importante ley . En cualquier caso, este martes se ha dado luz verde al texto tras 16 meses de vicisitudes. Una ley que ampliará en España el concepto de violencia sobre la mujer más allá del ámbito de la pareja o la expareja: toda violencia sexual se considerará violencia machista , como recoge el Convenio de Estambul. "Supone un avance decidido en la protección integral de las mujeres, en su derecho a la libertad sexual y en la erradicación de todo tipo de violencia sexual", aseguraba la ministra portavoz.

Con la nueva legislación, el consentimiento será la pieza clave para juzgar los delitos sexuales y la violación será toda penetración sin consentimiento, sin exigir que concurran violencia o intimidación, como ha demandado el movimiento feminista desde que se produjera la violación grupal de La Manada en 2016. "Parte sobre la máxima de que solo sí es sí, dejando claro que el silencio o la pasividad no significa consentimiento, o que no mostrar oposición no puede ser excusa para actuar en contra de la voluntad de la víctima", apunta María Jesús Montero.