El Gobierno pide que no se frivolice la violencia homófoba por la falsa denuncia de Malasaña

"No frivolicemos con este tema", decía el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska después del cambio de versión del joven que denunció una agresión homófoba en el madrileño barrio de Malasaña. No hubo ocho encapuchados, no existió tal ataque. El chico de 20 años reconocía el miércoles a la policía que las agresiones fueron consentidas. Confesaba que denunció para ocultar una infidelidad a su pareja, una práctica masoquista con dos hombres en la que le tatuaron en la nalga la palabra 'maricón'.