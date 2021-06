Guía de la ley Trans que facilitará el cambio de sexo en el Registro CIvil

En la primera versión de la norma, el equipo de Irene Montero recogía que este cambio en el Registro Civil se podía realizar con el único deseo expreso de la persona interesada en realizar esta modificación. Pero esta medida no gustó al PSOE por inseguridad jurídica como explicó la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo.

Un mes después y tras las negociaciones de los socios de Gobierno, se ha logrado un acuerdo para incluir en la norma la autodeterminación a través de un proceso de doble verificación que no puede durar más de cuatro meses. Tampoco se hace mención al género, sino al sexo de la persona. Este era otro de los motivos por los que el PSOE se opuso a la ley en un primer momento.

El Ministerio de Igualdad, he emitido un documento en el que resume en qué consiste el anteproyecto de ley

Por qué es tan importante la Ley trans

Para que la igualdad sea real y efectiva no basta con que los derechos estén escritos sobre el papel. Esto es fundamental, por supuesto, y en esta Ley se recogen algunos que todavía no estaban reconocidos. Pero también ha de cumplirse el artículo 9.2 de la Constitución Española, que establece la obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos que impiden que la igualdad sea real y efectiv a. Esto es lo que pretende esta ley, establecer las herramientas necesarias para pasar de la igualdad legal a la real.

Las cuestiones clave del anteproyecto de ley

Cómo será el procedimiento para el cambio de sexo registral

¿Podrá una persona cambiar de sexo registral continuamente?

No. Pasados seis meses desde la inscripción en el Registro Civil de la rectificación de la mención registral relativa al sexo, las personas solo podrán recuperar la mención registral previa en el ámbito judicial, mediante Jurisdicción Voluntaria . Esto genera seguridad jurídica y es una manera de evitar el fraude de ley.

Qué pasa con los menores de edad

Medidas para garantizar los derechos de las personas trans y LGTBI

La ley protege a la infancia LGTBi, fomentando la protección de los menores que vivan en el seno de una familia LGTBi y también protegiendo de una manera especial los derechos de las personas menores intersexuales y trans . Se prohíben las cirugías a menores intersexuales si no es por motivos de salud. Se establece un plazo de un año para la inscripción del sexo de bebés intersexuales.

En el ámbito de la salud, la atención sanitaria a las personas trans se realizará conforme a los principios de no patologización, autonomía, codecisión y consentimiento informado, no discriminación, asistencia integral, calidad, especialización, proximidad y no segregación. Se prohíben las terapias de conversión. Ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodefinición de la identidad de género.