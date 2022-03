Igualdad incluirá la baja laboral por reglas dolorosas en la ley del aborto

Bajas retribuidas para mujeres que sufren reglas dolorosas y permisos temporales para aquellas que aborten (voluntariamente o no). Son dos de las medidas que incluye el borrador de reforma de la ley del aborto que prepara el Ministerio de Igualdad.

Rodríguez matiza que no se trata de "leves incomodidades" si no de "síntomas graves como diarreas, cefaleas y fiebre" y siempre que el problema "no se pueda solucionar médicamente".