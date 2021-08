Instagram elimina varias veces la foto del el cartel de la nueva película de Pedro Almodóvar

Este cartel cuenta con la imagen de un pezón del que sale una gota de leche como si fuera una lágrima . Instagram, al considerarlo como una imagen ‘sexualizada’ , ha eliminado varias veces la foto. Pero tras varios intentos, Javier Jaén y la productora han conseguido que dicha imagen no sea borrada finalmente y que no sea considerada como ‘sexualizada’.

El propio diseñador del cartel, Javier Jaén, contó a NIUS que “la idea salió de la película, pero no aparece en ninguna escena. Es la representación del dolor y la maternidad " . Además, argumentó que sabían que era un cartel que iba a tener problemas, pero que no había voluntad de ser polémico.

Instagram lleva ya un tiempo sometido a esta polémica, ya que no mucha gente no entiende que deje un tipo de contenido y otro no. De lo que más se quejan a esta red social es de que, por ejemplo, un chico puede subir una foto en la que se le vean los pezones, pero una chica no, y si lo hace, la publicación es eliminada. La gente aboga por la no igualdad en esta red social para las mujeres.