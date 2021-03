El instituto donde se prohibió acudir a Montero: "Era una visita. La ministra no iba a dar ninguna ponencia"

El consejero de Educación madrileño ha deslizado que el adoctrinamiento "va consustancial con la esencia de Irene Montero"

La comisión de igualdad del instituto madrileño de secundaria Gómez Moreno, formada por profesores y alumnos, ha desmentido que la ministra de Igualdad, Irene Monero, fuera a impartir una ponencia a este centro ayer lunes con motivo del Día Internacional de la Mujer. "Nos duele profundamente la falsa acusación de adoctrinamiento, cuando estamos cumpliendo con orgullo y profesionalidad con nuestra labor docente y con la legislación vigente", señala en un comunicado. Y añade: "Queremos denunciar que la desautorización del acto nos resulta injusta porque atenta contra la autonomía de los centros públicos y contra la libertad de expresión y de cátedra, así como contra los valores de pluralidad que establecen las leyes de educación estatales y autonómicas".

La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, había impedido que este lunes Montero acudiera a un encuentro con la comisión de igualdad de este instituto. Primero, vetó la visita el 2 de marzo con la excusa de que no era conveniente para mantener las medidas para evitar los contagios de coronavirus. Este lunes, sin embago, justificó la prohibición para evitar un adoctrinamiento por parte de la ministra de Igualdad.

La comisión de igualdad del centro ha explicado que tras recibir la aceptación del ministerio para que Montero visitase el instituto se procedió a organizar el acto. "Para ello, se tuvo en cuenta en todo momento la situación de pandemia con la que convivimos a diario en las aulas desde septiembre. Se valoró así, tal y como se comunicó a la Consejería de Educación (al contrario de lo que se ha dicho), el lugar (espacio al aire libre), el número de participantes (menos personas que las permitidas por la Comunidad en el interior de las aulas), la distancia de seguridad, el uso de mascarillas e hidrogel, así como la programación del acto", señala.

El acto consistía en enseñar las instalaciones del instituto a la ministra y que algunos alumnos y profesoras de la comisión de igualdad tuvieran un encuentro con la ministra "para explicarle la implicación, inquietudes y propuestas en materia de igualdad", en el barrio y la escuela pública. Fuentes de la Consejería de Educación han informado a NIUS que en ningún momento se les informó de ningún detalle del acto. La presencia de la ministra en el IES estaba prevista a las 13 horas, dentro del horario lectivo.

Aunque no existe una recopilación de actividades de los centros por parte de la Comunidad de Madrid, sí hay una publicación que deben hacer todos los centros de las actividades que se van a llevar a cabo. Desde este curso, los centros educativos sostenidos con fondos públicos anuncian su programación anual antes del periodo de matriculación. Esa programación incluye su proyecto educativo, así como los temas de los principales talleres y charlas que se programan. "Se trata de una medida de transparencia con la que damos respuesta a muchas familias que nos piden total transparencia en lo que respecta a la educación de sus hijos", señalan las mismas fuentes.

Ayuso ha sostenido este martes que no se permitió la charla de Montero por "el mismo motivo por el que un padre o un político de Vox o del PP no puede ir a una clase en horario lectivo a adoctrinar. Para eso están las actividades extraescolares donde los padres deciden si sus hijos van o no". La semana pasada, sin embago, la Comunidad de Madrid sí permitió que el secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith, visitara el instituto Ramiro de Maeztu, también en la capital.

"El adoctrinamiento va consustancial con Montero"

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha defendido que "las aulas están para enseñar y aprender y no están para que se adoctrine", y ha deslizado que el adoctrinamiento "va consustancial con la esencia de Irene Montero".

En una entrevista en 'La Sexta', Ossorio ha explicado que se denegó el acto de la ministra en el instituto porque el ministerio no facilitó a la Consejería la información requerida sobre en qué consistía el acto. "Ni cuántas personas iban a asistir o si iban a acudir medios de comunicación, cuando en un momento de pandemia eso es esencial", ha señalado. Además, ha recordado que este curso, como medida anticovid, está prohibido que vayan personas ajenas a la comunidad educativa a los centros.

"Nosotros lo que no queremos es que bajo ningún concepto ni la ministra, ni nadie, ni ningún político del partido que sea vaya a adoctrinar a las aulas. Las aulas están para aprender, para enseñar y aprender, no están para que se adoctrinen, por tanto, si van a adoctrinar, no podrán ir", ha agregado.