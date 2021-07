Irene Montero, en la marcha del Orgullo: "Todas las personas LGTBI vuelven a hacer historia"

En declaraciones a los medios de comunicación, Montero ha calificado de "profundo error democrático" que el Ayuntamiento de Madrid no haya colocado en la sede del consistorio la bandera del Orgullo.

No obstante, Montero ha matizado que se trata también de una ley que "amplía derechos" , que garantiza el derecho de determinación de la identidad de género, que garantiza el derecho de las mujeres lesbianas y bisexuales a que sean reconocidas como "madres de sus criaturas sin necesidad de estar casadas" o que prohíbe las terapias de conversión y reconoce por primera vez derechos para las personas intersexuales.

"No me cabe duda -ha concluido- de que es una ley histórica y así va a ser entendida no solamente hoy, sino con el paso del tiempo"