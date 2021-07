Irene Montero, sobre la ventanilla única para mujeres maltratadas: "Las víctimas no tendrán que hacer un peregrinaje para pedir ayudas"

En una entrevista en RNE este martes, Montero ha señalado que esta ventanilla servirá para que las mujeres "no tengan que hacer un peregrinaje" a través de diferentes ventanillas para aceder a diferentes prestaciones. La ventanilla única será un lugar reconocible para que allí se pueda facilitar a las víctimas toda la información y ayuda para gestionar todas las prestaciones a las que tienen derecho ellas y sus familiares.

"Ya hay muchas medidas que están protegiendo a las mujeres pero no siempre llegamos a tiempo", ha explicado la ministra, quien ha defendido que cada vez tiene que existir más puertas, "más seguras y grandes" para que las mujeres puedan salir de la violencia machista.

"No se puede depender solo de la denuncia para que las mujeres puedan salir de la violencia machista, porque muchas mujeres no sienten que la denuncia pueda ser una salida a su situación. Hay muchísimas mujeres que no identifican las puertas existentes como seguras", ha explicado Montero, quien ha reconocido un repunte de asesinatos machistas tras el fin del estado de alarma.