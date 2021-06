Jeniffer Escobedo, sobre la ley trans: “A mí se me fue media vida en todo el proceso y eso no pasará ahora”

Con solo 20 años, la nueva ley llega tarde para esta joven trans de Córdoba que luchó media vida para ser la mujer que hoy es

Vive en Mijas, pero es cordobesa de nacimiento. Jennifer Escobedo tiene tan solo 20 años, pero habla como si tuviera más... muchos más. Su camino ha sido largo, diez años para entender lo que pasaba y otros diez para hacerlo entender.

La ley que ahora todos celebran le habría ahorrado años, pero llega tarde para esta joven de etnia gitana que se enfrentó a todo lo que se puso por delante y que tuvo en su madre a su gran apoyo. Su historia es la de otros muchas personas trans, que hubiesen deseado un respaldo legal que no tuvieron en su juventud.

PREGUNTA: ¿Cuál es la historia de Jennifer Escobedo?

RESPUESTA: Mi historia. A ver... no sé si sabes que soy una chica gitana de Córdoba y bueno, yo desde pequeñita ya tenía claro que yo no era un niño, yo no sabía cómo explicarle a mi madre, pero siempre supo que yo un niño no era. Me estuvo llevando a psicólogos de pago sin dar resultado hasta que dimos con uno que me diagnosticó la disforia de género. Era la primera vez que yo y mi madre escuchábamos algo de la transexualidad porque no teníamos ni idea. Yo de pequeña no tenía referentes, no sabía nada de las transexuales ni de toda esa historia. Mi principal apoyo fue ella porque mi madre fue la que averiguó mi identidad sin que yo la supiera siquiera.

P: ¿Cómo se vivió en el seno de tu familia toda esa historia?

R: El resto de mi familia.... a ver, son gitanos, una familia muy tradicional, con sus cosas y les costó un poco aceptarlo pero porque tampoco entendían mucho de qué iba la cosa. Ellos pensaban que a lo mejor era un chico gay, un chico afeminado... pero de ser un chico a ser una chica era un gran cambio para ellos y alguno más que a otro les costó aceptarlo. A las mujeres les costó menos, a los hombres más. Mi padre fue el peor. Con él estuve años sin hablarme porque no lo aceptaba y teníamos muy mala relación. Una relación nula porque yo de pequeña no tenía su cariño ni su apoyo pero ya al final con los años me aceptó y hoy soy su reina.

P: En el cambio de género, las leyes que dejamos ahora atrás no ayudaban mucho a facilitar el proceso... cómo fue en tu caso.

R: Pues en mi caso la ley ha cambiado mucho hasta ahora. Yo tuve que esperar a tener un diagnóstico de un psiquiatra para poder cambiar mi identidad en el DNI. Tuve que esperar también dos años de tratamiento psicológico para acceder al tratamiento hormonal y tuve que esperar una lista de espera de 7 años para el cambio de sexo. O sea que a mí se me fue media vida en todo el proceso hasta que terminé.

P: Con 20-21 años has vivido mucho, habrás visto también muchas compañeras vivir el mismo proceso que tú... ¿qué es común en todas?

R: Sí que fui conociendo a alguna que otra chica trans a lo mejor en el psicólogo que yo iba y que había más pacientes. Luego allí en Córdoba también fui conociendo a algunas. A raíz de mí, también fueron saliendo a la luz otras más. Y una de las cosas en común que podemos tener todas es el miedo al rechazo, el miedo al qué dirán, el miedo a no ser aceptadas, la incertidumbre de tomar un tratamiento hormonal, de llegar a una cirugía y que luego no sea satisfactoria.

P: ¿A qué te dedicas actualmente?

R: Yo me he dedicado a muchas cosas, de todo. No encontraba mi sitio, siempre he estado muy perdida con eso porque yo me considero artista. Siempre me ha gustado mucho escribir, el cine, la moda, la televisión pero claro... estaba tan metida de lleno en mi proceso que me faltaba energía y ganas para luchar por esa salida profesional. Entonces me fui dedicando al mundo de la noche, del espectáculo de la noche trabajando como imagen, como relaciones públicas, bailarina, gogo... He trabajado también como dependienta, de camarera... lo que pasa es que he durado poco porque es un trabajo que no me llena y yo no puedo estar en un sitio que no me llene mucho tiempo. Ahora mismo mi currículum la parte más importante es la de modelo, actriz, escritora... Y actualmente estoy trabajando en la Costa del Sol como bailarina de imagen y lo que quiero es seguir estudiando interpretación, mejorar y conseguir hacerme un hueco como actriz.

P: ¿Conoces bien la ley trans que se va a aprobar? ¿Has podido leer algo sobre ella?

R: He estado informándome sobre la nueva ley trans que se va a aprobar y lo que te puedo decir es que me alegro por la nueva generación de chicas y chicos trans que lo tengan más fácil pero también puede haber confusión con todo esto porque en la adolescencia muchas veces vives confundido o confundida y no sabes exactamente si eres trans, travesti, gay... entonces eso podría perjudicar a las chicas trans sobre todo que siempre se nos etiqueta como que somos transformistas, como que somos hombres disfrazados. Entonces la gente que no lo tenga claro y aun así haga el cambio nos puede perjudicar a las demás... Quitando eso, para las que sean trans de verdad pues me alegro por ellas; que tengan lo que yo no tuve en su día, el camino más fácil.

P: La ley trans, cambiará muchas cosas... ¿De qué crees que te podrías haber beneficiado?

R: Me podría haber beneficiado para no esperar tanto tiempo para ser reconocida como mujer. Y bueno... poco más. Para mi lo más importante era hacerme el cambio de sexo que lo cubre la Seguridad Social pero hay mucho tiempo en lista de espera y a mi se me hizo eterno. Entonces para mi lo más importante habría sido que no hubiera tardado tanto el tratamiento hormonal ni el cambio de sexo.

P: ¿Qué no cambiará la ley según tu opinión?

R: Bueno aunque la ley nos ampare y proteja nuestros derechos la aceptación de la sociedad aún está regular por la desinformación. No es lo mismo que hace 10 años porque nuestra visibilidad ha cambiado mucho, pero aún queda mucho camino hasta ser respetad@s y aceptad@s. Somos la parte del colectivo más dañada en ese sentido.

P: ¿Te afecta cuando oyes a partidos políticos oponiéndose o criticando esta nueva ley?

R: Obviamente me afecta cada vez que algún partido se pone en contra de esta ley o de cualquier otra que nos de derechos fundamentales a las personas trans como personas.

P: Por último, gitana, trans... estarás un poco cansada de etiquetas ¿Qué haces con ellas?