Josean Picazo: "Mis sobrinos no pueden avanzar si a su padre y asesino de su madre no paran de darle permisos"

Hace unos meses contábamos en NIUS la primera salida de prisión del asesino confeso de Andrea . "Justo tres días antes de Navidad recibimos una carta en la que nos decían que el hombre que había asesinado a mi hermana salía de la prisión unos días. Nos avisaron solo con tres días y así no hay forma de asumir esa noticia, tuve que contárselo a mis sobrinos y a mi madre de un día para otro. Mi sobrino, que tiene 12 años, dejó de comer y de dormir y me preguntaba todo el tiempo si podía salir de casa . Tenía pavor de encontrarse con su padre", dice José Antonio. Pero salió y en marzo otra vez. Y esto es lo que reivindica José Antonio.

"Somos las víctimas las que no podemos pasar página". Por eso él y su abogada han hecho un escrito en el que oponen a la concesión de cualquier permiso. En él se explica que el asesino no ha cumplido con todo lo que se le exigía en la sentencia y por eso, creen, que no deberían concederle ningún permiso hasta que "pague y cumpla". "Desconocemos igualmente el arrepentimiento del penado, puesto que en modo alguno ha hecho frente a las indemnizaciones a las que fue condenado, y que demostrarían cuando menos, la buena intención del mismo, su ánimo de reinserción y el arrepentimiento por el hecho cometido. Pues bien, a fecha actual no ha abonado las costas a las que en su día fue condenado, cantidad abonada por sus hijos, que son los acreedores de dicho crédito frente a su padre", dice el escrito.