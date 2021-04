Juan Cala niega el insulto racista contra Diakhaby: "Se me está acusando de lo que no soy"

"En el campo lo intenté tranquilizar dos veces, diciéndole que no le había dicho eso"

“Nadie se merece el linchamiento que me han hecho. No es lógico. No hay ningún compañero que me pueda acusar de lo que se me está acusando"

Juan Cala, jugador del Cádiz, ha comparecido en rueda de prensa para explicar lo que ocurrió con Mouctar Diakhaby, jugador del Valencia. Éste denuncia que recibió un insulto racista en el pasado partido: "Negro de mierda", le habría dicho Cala. El Valencia abandonó el campo, pero luego volvió para terminar el partido, ya sin Diakhaby.

Cala ha reiterado ante la prensa que es falsa la acusación y que tomará medidas en los juzgados. "Estoy en estado de shock. Se me está acusando de algo que no soy", ha asegurado el lebrijano. Al mismo tiempo cuestiona que nadie escuchara el insulto: “Sin público, hay 20, 25 cámaras, no sé cuántos micrófonos, muchos jugadores, el cuerpo arbitral. Cuando él presuntamente recibe el insulto, hay 7 u 8 jugadores alrededor. Y nadie se da cuenta. Déjame dudarlo", señala.

Al mismo tiempo ha reconocido que no sabe qué ha ocurrido para llegar hasta aquí. "No sé si se lo ha inventado o entendió mal cuando le dije que me dejara en paz”, ha insistido Cala. "No tengo ningún problema en sentarme con Diakhaby en una habitación. Pero después de todo el circo, se me ha acusado de todo, desde todos lados, sin escuchar mi versión. No hay racismo en el fútbol español, me niego a creerlo. Todos los equipos tienen a varios jugadores de color", ha insistido Cala.

A preguntas de los periodistas sobré qué le diría ahora a Diakhaby, el jugador del Cádiz ha afirmado que "le contaría lo que hago. Lidero una plataforma saharaui. Ayer recibí una llamada dándome ánimos. Le diría eso". Ha expresado ante la prensa lo que está viviendo estos días: “Nadie se merece el linchamiento que me han hecho. No es lógico. No hay ningún compañero que me pueda acusar de lo que se me está acusando. Le pido que salga y lo diga. Ni uno solo".

El jugador quiere que se investiguen los hechos y se esclarezcan. "No tengo ni idea del protocolo de la Liga, pero si es para luchar contra el racismo, que cuenten conmigo. Estoy a favor. Y para mí, no existe racismo en el fútbol español entre los jugadores. Pero si hay que crear un protocolo, adelante", explica Cala.

Diakhaby mantiene la acusación

El jugador del Valencia ha subido un vídeo a sus redes sociales: "Después de dos días, estoy muy tranquilo y quiero hablar... En Cádiz, el domingo, hay una jugada donde un jugador me insulta. Y las palabras son: 'Negro de mierda'. Es intolerable. Habéis visto todos mi reacción... Es algo que no se puede dejar pasar en la vida, tampoco en el fútbol, que es un deporte de respeto.

Un jugador de ellos me preguntó si volvíamos al campo si Cala se disculpaba. Le dijimos que las cosas no son así, que no puedes hacer algo y excusarse y pasar... Hoy me siento bien, pero me ha dolido muchísimo. Espero que la Liga haga cosas, sanciones, y que haya pruebas que aclaren todo".