Juana Rivas: "Ya he pagado bastante, llevo casi cinco años sin mis hijos"

"Llevo casi cinco años sin mis hijos y creo que he pagado bastante la parte de error que pudiese yo tener ", así arracaba J uana Rivas, mujer granadina condenada por sustraer a sus dos hijos , en su primera entrevista a un medio de comunicación tras obtener un indulto parcial del Gobierno.

Rivas, en una conversación grabada y emitida por La Sexta, justifica lo que hizo. "Cuando una madre ve que sus hijos están sufriendo, busca una manera de que dejen de sufrir y parece impensable e increíble que la justicia de tu país no te ayude".

Rivas narró a la periodista que estuvo mal de salud pero "había mucha gente que nos cuidaba y los niños se divertían. Lo estaba pasando mal. Pero no estuve en un zulo con mis hijos" .

Juana recuerda con horror "es un trauma que aún no he superado", el momento en que tuvo que entregar a sus dos pequeños a la Guardia Civil. "Mis abogados me dijeron 'Juana, ya pierdes la patria potestad'. Fue horrible". Los recursos legales se habían agotado. Los niños fueron entregados a su padre, Francesco Arcuri, en Italia.