Las jugadoras de pádel que denuncian discriminación en el Campeonato de España: "Es un desprecio inasumible"

Decenas de jugadoras de pádel se han plantado y no participarán en el Campenato de España que se celebra estos días en Madrid

La razón es que se ha descubierto el pago extraoficial a jugadores masculinos. "No es cuestión de dinero, sino de dignidad", dicen

El escándalo ha acabado con la dimisión de Pedro San Román, responsable de la organización del torneo

Ni una sola jugadora profesional de pádel participa en estos momentos en el Campeonato de España que se celebra en Madrid (del 24 al 31 de octubre). Se han plantado al sentirse discriminadas por la organización del evento. "Nos enteramos de que a algunos jugadores masculinos les iban a pagar por el mero hecho de participar. Nos indignó, porque se supone que el Campeonato de España es el único donde jugamos con condiciones igualitarias respecto a los chicos", explica a NIUS Patty Llaguno, una de las deportistas que se ha retirado del torneo, y portavoz de la Asociación de Jugadoras Profesionales de Pádel. "El hecho nos pareció muy grave, y decidimos no jugar", recalca.

Desde que se conociera la noticia, este fin de semana, no han dejado de sucederse reacciones y acontecimientos. Lo último, la dimisión de Pedro San Román, responsable de Urban Event, la entidad organizadora del Campeonato Nacional. "Asumo la responsabilidad en el error organizativo que hemos cometido vulnerando el criterio de paridad en el reparto de premios económicos", decía en un comunicado. "Parece que también ha ido a disculparse en persona al torneo, que empezó este domingo. Me imagino que no es algo de lo que estar orgulloso", apostilla Llaguno.

El cuadro femenino ha quedado casi desierto. "De las 58 parejas femeninas que había inscritas, solo quedan 13, y la mayoría porque no se han enterado de lo sucedido, ya que no están dentro del circuito profesional", añade Lucía Sainz, otra de las jugadoras que se ha plantado. También se han negado a jugar Gemma Triay, Alejandra Salazar, Delfi Brea o Nuria Rodírguez que junto a Llaguno y Sainz, forman parte de la élite del pádel femenino español, todas están dentro del top 10 del World Pádel Tour, el circuito donde compiten las mejores palas del momento.

"Cuestión de dignidad"

Ante la polémica suscitada, la Federación Española de Pádel (FEP) intentó arreglar la situación proponiendo un acuerdo económico. "Nos aseguraron que ellos no tenían conocimiento de estos incentivos a los jugadores masculinos, que era cosa de la organización, pero que si era eso lo que queríamos podían intentar conseguírnoslos también a nosotras, que lo iban a intentar", cuenta Sainz. "Lo rechazamos, porque al final no es una cuestión de dinero, sino de formas, de dignidad", espeta Llaguno. "Era un desprecio inasumible y no queríamos ya ningún tipo de compensación. Por eso, votamos y decidimos no participar en el torneo de manera conjunta. Una decisión firme e irrevocable y sin marcha atrás", defienden.

La FEP ha responsabilizado totalmente de los hechos a la empresa organizadora Urban Event y ha asegurado haber intentado mediar entre ambas partes para "facilitar un acuerdo satisfactorio para las jugadoras y asumible por la empresa, una labor que ha mantenido hasta el último instante", han dicho en un comunicado.

El acuerdo, sin embargo ha sido imposible. "Yo valoro el esfuerzo de la federación, pero no vamos a ceder porque esto es muy serio. ¿Al final sabes lo que pasa? Que son muchos años luchando contra las desigualdades entre hombres y mujeres en este deporte", dice Llaguno. "Es sabido por todos que los premios de los torneos femeninos son una tercera parte de lo que cobran los chicos a día de hoy. El Campeonato de España es el único en el que el premio, de 30.000 euros, es idéntico para ambos géneros, por eso no podíamos tolerar que se cambiara esa situación con incentivos extras y secretos a los chicos", denuncia.

"Lo que pasa es que con esa dotación económica en el cuadro de chicos faltaban figuras y se ve que decidieron conseguirlas pagando incentivos", cuentan la jugadoras. "En el femenino no, estábamos todas las parejas representativas del circuito profesional", añade. "Al final es una pena porque por tener a chicos de más nivel han perdido a casi todas las jugadoras femeninas. Es muy triste", arguyen.

"Nosotras también salimos perdiendo", lamenta Sainz. "Nos encantaría jugar este campeonato y el no hacerlo nos da mucha pena, pero a veces hay que tomar decisiones drásticas", defiende. " Yo llevo once años jugando y ha habido otras ocasiones en que hemos querido plantarnos ante situaciones injustas y no lo hemos hecho por miedo", recalca. "Ahora hemos decidido que basta de miedos. Hay mucha gente que ve el pádel femenino, cada vez nos sentimos más fuertes y creemos que es el momento de decir basta", destaca.

"Todos tenemos que aprender de lo que ha pasado, desde las jugadoras hasta la Federación hasta el futuro organizador que lo haga. Ha sido una lección muy dura para todos. Y eso, de cara al futuro, tiene que enseñarnos a hacer las cosas mejor, también de cara al espectador y al aficionado del pádel. ¿Qué imagen se está dando de un deporte que está en la calle, que practica tantísima gente?", esgrime Llaguno.