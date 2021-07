El piropo y el acoso en la ley del 'sí es sí': "Que te digan qué ojos tan bonitos no es delito, que te humillen sí"

La Ley del 'solo sí es sí' tipifica por primera vez como delito leve el acoso callejero

NIUS ha consultado a una jurista que nos aclara los límites entre el piropo y el acoso callejero

Uno de los cambios que introduce el proyecto de la Ley del solo sí es sí es que tipifica como delito leve el acoso callejero. "Se está hablando mucho de si los piropos pueden ser punibles y no entiendo el debate, porque el proyecto de ley lo deja claro. Se considerará autor de un delito leve a quienes "se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria", explica a NIUS María Ángeles Jaime de Pablo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.



Y da ejemplos, para que se entienda mejor el concepto. "Que te digan qué bonitos ojos tienes o qué bonita figura, o que se te queden mirando más de la cuenta eso no va a ser delito. Puede ser algo mal educado, desagradable, molesto, pero no punible según la nueva ley de Libertad Sexual", aclara.

"Lo que sí es punible es que te digan una barbaridad que nada tiene que ver con el piropo, una obscenidad que te haga sentir humillada o amenazada porque no sabes qué va a venir después de eso, que te persigan hasta tu casa increpándote con comentarios sexuales vejatorios y que si te revelas te insulten llamándote zorra, puta, o el típico comentario de que lo que necesitas es "un buen polvo", cuando no hablamos de increpaciones mucho más graves", denuncia la presidenta de Themis.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha intentado clarificar estos días qué significa el acoso callejero. "Se trata de realizar gestos o emitir expresiones que no están penadas de otro modo y que en absoluto se pueden equiparar a un piropo", ha recalcado. Para ejemplificarlo, Victoria Rosell era clara. "Si alguien se masturba delante de otra persona, esto sí que es acoso callejero".

Aportaba otros ejemplos: el famoso beso robado a periodistas cuando están haciendo su trabajo, el hombre que se acerca a una joven y le ofrece dinero por mantener relaciones sexuales... casos reales que suceden en las calles y que hasta ahora quedaban sin castigo alguno, "en una especie de limbo legal".

"Cuando se apruebe la ley quienes cometan estos delitos podrán ser condenados a arresto domiciliario, servicios a la comunidad o una multa, previa denuncia, claro. Estamos hablando de delitos leves", subraya la jurista Jaime de Pablo, "pero supone un importante avance, porque viene a cubrir una carencia legislativa, una laguna que había en torno a ciertas conductas que no eran punibles y que la sociedad demandaba que lo fueran", defiende.

"Lo que no puede ser es que las mujeres tengamos que sufrir estas situaciones que coartan nuestra libertad y que el que nos violenta quede impune. Luego habrá que acreditarlas ante el juez, que tendrá que determinar que efectivamente son así, pero es un paso muy positivo", insiste la presidenta de Themis. "Porque este tipo de hechos alteran tu comportamiento, te hacen no salir a la calle a ciertas horas, no caminar por lugares oscuros, te obligan a ir acompañada de un hombre si quieres evitar este tipo de presiones sexuales. Son circunstancias que te menoscaban también psíquicamente y te hacen sentir muy mal", afirma.

Según los últimos estudios realizados por el Plan Internacional Safer Cities For Girls para visibilizar y combatir el acoso callejero, el 82% de las españolas ha experimentado acoso en un espacio público al menos una vez en su vida, una cifra que asciende al 84% cuando hablamos de Madrid.

La llegada de la pandemia por covid-19 tampoco frenó estos datos: 1 de cada 3 mujeres fue víctima de acoso callejero y 1 de cada 2 afirmó no sentirse segura en un espacio público, lo que llevó a un 59% a adaptar su ropa y su apariencia cuando salía a la calle.

"Y es algo que no solo ocurre en la calle, también en entornos laborales o académicos", señala la presidenta de Themis. "Estoy recordando un caso que llevé yo. Era una chica joven que trabajaba en un entorno esencialmente masculino, en una oficina, y cada día tenía que soportar que le mandaran una imagen pornográfica al correo o que le dejaran un objeto pornográfico sobre su mesa. Ella manifestó en muchas ocasiones lo desagradable que le resultaba, la angustia que le provocaba, pero como no llegaba a ser acoso sexual no se pudo hacer nada, y al final tuvo que dejar el empleo. Con la nueva ley esos compañeros tendrían una condena, leve, pero una condena", confirma la presidenta de Themis.