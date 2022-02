La lucha contra un asesino machista tras la sentencia: "Sale de permiso sin pagar 32.000 euros del juicio"

La Fiscalía pide embargar los bienes de quienes entran en prisión provisional por asesinato machista

"Sale muy barato matar en España, los asesinos saben que en poco tiempo estarán libres de nuevo", dice Josean Picazo

Andrea Picazo murió estrangulada en un pueblo de Cuenca a manos de su pareja dejando dos hijos de 5 y 11 años

"Mató a mi hermana, dejó huérfanos de madre a sus propios hijos, le condenaron a 15 años de cárcel y por su confesión y por darles una indemnización a mis sobrinos le rebajaron la pena dos años y medio. Se quedó en 12 años y medio". Así hablaba con NIUS, Josean Picazo, hermano de Andrea Picazo, asesinada en Cuenca a manos de su pareja.

Pizaco luchó durante cinco años para que la situación de los huérfanos de la violencia género cambiara para siempre, y lo consiguió en 2019 cuando el Congreso de los Diputados sacó adelante este reconocimiento que permitía a todos los niños y niñas cuya madre hubiese sido víctima de la violencia de género poder percibir 682 euros por orfandad. "Nunca me he parado y no pararé voy a seguir luchando por ellos. Ahora, lucha porque al asesino de su hermana no le dejen salir de permiso de la cárcel sin haber pagado lo que le debe a sus hijos. Sin pagar los 32.000 euros de las costas de juicio. "Tuve que aguantar que le rebajaran dos años de cárcel por confesar haber matado a mi hermana. Lo hice por mis sobrinos. Pero no puede ser, que la vida de una persona valga tan poco. Cuando él sale de la cárcel, los que tenemos miedo somos nosotros, sus hijos, mi madre y mi familia. Se juzgó como homicidio y no como asesinato. Esto tiene que acabar ya", explica Picazo.

Embargar los bienes a los asesinos de violencia machista

Este mismo martes, una buena noticia en el horizonte para las víctimas de la violencia machista. La Fiscalía ha pedido que se embarguen los bienes de quienes entran en prisión provisional por asesinato machista. El juez decidirá en cada caso. Así, la Fiscalía ha solicitado el embargo de los bienes necesarios para garantizar el pago de la indemnización de los hijos de la víctima debido a que, con frecuencia, surgen casos de agresores que desde la cárcel consiguen ocultar su patrimonio y eludir sus responsabilidades económicas.

"Es lo que ha ocurrido en este caso, el asesino de mi hermana pagó la indemnización y se declaró insolvente", dice Josean. "Todo lo que sea un beneficio para las víctimas me parece un avance. A nosotros ahora ya no nos beneficia porque el juez debe pedir el embargo de bienes cuando el asesino ingresa en prisión provisional, antes de que empiece el juicio. Pero espero que sirva para que no tomen el pelo a otras víctimas, y que no les pase lo que nos ha pasado a nosotros", explica Josean Picazo.

El asesino confeso de su hermana firmó en mayo de 2016, en el juicio acuerdo, que debía pagar una indemnización a sus dos hijos por matar a su madre y pagar las costas del juicio. Tras pagar a sus hijos, se desvinculó de la empresa que tenía con otros dos socios y dijo que ya no tenía más dinero y que los 32.000 euros de las costas no los iba a pagar.

"El problema es que las víctimas no podemos desconectar ni pasar página, nunca lo haremos, mi hermana no volverá, pero si en su momento le hubieran embargado los bienes y mis sobrinos tuvieran lo que le corresponde no estaríamos luchando todavía, nueve años después, por lo que le corresponde a mis sobrinos por ley", cuenta el hermano de Andrea. Eso sí, insiste, le dejan salir de permiso sin pagar lo que debe cuando ha cumplido siete años de pena y le corresponden 12 años y medio. No lo puedo entender". Sus sobrinos tiene 13 y 19 años ahora y va a seguir luchando por lo que es de ellos.

Nueve años sin Andrea

Han pasado "solo" nueve años del asesinato. Ocurrió el 2 de noviembre de 2013 en Villanueva de la Jara, en la provincia de Cuenca. El pueblo se tiñó de negro por la muerte de esta joven, que dejaba dos niños de 5 y 11 años. El padre de los pequeños y marido de la víctima la estranguló hasta matarla. El niño pequeño lo vio todo. El hermano de Andrea y su madre se han hecho cargo de los pequeños todo este tiempo. Ahora Josean ha escrito una carta para volver a explicar "que la justicia solo beneficia a los asesinos", dice.

Esta es la carta que ha escrito Josean:

Vuelvo a escribir bajo mi rabia e impotencia. El día 2 de Noviembre de 2013 mató a mi hermana, decidió quitarle la vida, fue su pareja y progenitor de mis sobrinos. Tres años más tarde, en mayo 2016 se celebra el juicio-acuerdo dónde lo condenan a 15 años de prisión por homicidio, a pagar una indemnización, etc y pagar las costas procesales de nuestra abogada.

Yo, se que no se puede hacer nada frente al asesino de mi hermana por lo firmado en sentencia, pero no he dejado de pelear, ni dejaré, por unas sentencias justas, dónde todos los asesinos de sus parejas (sean ellos o ellas), de sus hijos/as, de sus padres sean condenadas siempre de asesinato, nunca de homicidio. ¿Qué mayor acto de terrorismo es mayor que matar porque quieres a tu pareja, a tus hijos, a tus padres?

¿Y si os mataran a alguien cercano, como a mi me quitaron a mi hermana, defenderíais al asesino o no os pondríais “manos a la obra” para cambiar leyes de esta lacra que nos está tocando vivir? Por cierto, ni me callé ni me callo, a día de hoy las costas procesales de nuestra abogada, casi 32.000 €, siguen sin pagarlas (las pagamos nosotros) y tuvimos que denunciar de nuevo a la otra parte porque, aunque viniera en sentencia, se negaron a pagarlas. Otra treta de algunas malas personas, que por ahora les ha salido bien.

Me repito que los privilegios son para estos asesinos, pagó su indemnización de sentencia, por la cuál se benefició porque le quitaron dos años y medio de prisión, con la cuál, tuvimos que pagar dichas costas que todavía no han pagado y el reo ya disfruta de permisos cada tres meses, desde Diciembre de 2020. Y yo, seguiré luchando por ese dinero que pertenece a mis sobrinos.

Sale muy “barato” matar en España, ellos (todos estos monstruos), saben que en poco tiempo estarán libres de nuevo. Con las leyes que tenemos en España nos “privarán” a las víctimas de nuestra libertad, porque los que andamos con miedo cuando salen de la cárcel somos los afectados-perjudicados, para los reclusos todo son Derechos y Privilegios.