Madrid celebra un Orgullo "puramente reivindicativo" y con aforo reducido

"Los derechos no se negocian, se legislan: ¡por una Ley Integral Trans ya! " es el lema que se leía en la cabecera de la manifestación, en referencia a la norma cuyo anteproyecto aprobó el Gobierno la semana pasada después de meses de negociaciones en el seno del propio Ejecutivo.

De Merlo también ha criticado al Ayuntamiento de Madrid , que "prácticamente no ha hecho nada" para ayudar a organizar la manifestación.

La presidenta de FELGTB, Uge Sangil, se ha referido al anteproyecto aprobado la semana pasada. "Sabemos que no es el borrador que queremos", ha dicho sobre el texto, en el que las asociaciones quieren que se incluya a las personas no binarias (que no se reconocen como hombre ni como mujer), de los migrantes y de los menores.