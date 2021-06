Centenares de barceloneses protestan por una ley trans más ambiciosa y más derechos LGTBI

"Lo queremos todo" es el principal lema de la protesta en su 45ª edición, que ha tratado de reunir todas las reivindicaciones del colectivo, como las carencias que encuentran en la próxima ley trans. "La han fusionado con la ley LGTBI y dejan atrás a muchas personas no binarias, es mucho menos de lo que pedíamos", ha lamentado Daniela Lima Guerra, portavoz de Crida LGBTI, una de las entidades convocantes: "Hay que darle un toque de atención al PSOE, que no nos está dando lo que queremos".

"Queremos una ley trans integral, con todo lo que hay en el borrador y que el PSOE tumbó porque se dejó llevar por la transfobia", en palabras de Auria Soriano, de Sororitrans, para el que el texto no ampara a los menores trans de 14 años, a las personas migradas y a las no binarias: "No es suficiente".