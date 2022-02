El mapa europeo de los tuits xenófobos: la llegada de los migrantes del Aquarius los disparó en España

La investigación detecta diferencias no solo entre países sino entre regiones y tipo de localidades (urbana o rural). Es cierto que en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona los mensajes de odio se acentúan, pero como te decía, si lo comparamos con Italia, por ejemplo, que es otra puerta de entrada a Europa, igual que lo es España o Grecia, pues vemos que en nuestro país no hay un alto discurso de odio", relata. "Y las diferencias entre regiones, que existen, no son muy significativas".