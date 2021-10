El matrimonio infantil mata al día a más de 60 niñas en el mundo

"Se estima que más de 22.000 niñas al año mueren a causa del embarazo y el parto como resultado del matrimonio infantil ", ha advertido la ONG Save the Children , en un comunicado con motivo del Día Internacional de la Niña que se celebra este lunes.

En los últimos 25 años se evitaron casi 80 millones de matrimonios infantiles en todo el mundo, según esta organización, pero la pandemia de covid-19 no ha hecho más que agravar las desigualdades que impulsan esos matrimonios .

" El matrimonio infantil es una de las peores y más mortales formas de violencia sexual y de género contra las niñas . Cada año, millones de ellas se ven obligadas a contraer matrimonio con hombres a menudo mucho mayores, lo que les roba la oportunidad de seguir aprendiendo, de ser niñas y en muchos casos de sobrevivir", señala Inger Ashing, directora general de Save the Children Internacional.

" El parto es la principal causa de muerte de las adolescentes porque sus cuerpos no están preparados para tener hijos . Los riesgos para la salud de las niñas que tienen hijos no pueden, ni deben ser ignorados. Los Gobiernos deben dar prioridad a las niñas y garantizar que están protegidas ante el matrimonio infantil y las muertes prematuras relacionadas con el parto. Esto solo puede ocurrir si las niñas tienen voz en las decisiones que les afectan", concluye Ashing.

"Mi marido tenía 54 años y ya tenía cuatro esposas. Yo quería seguir estudiando, así que decidí escaparme. Me atraparon y me llevaron de nuevo a vivir con él, pero lo intenté de nuevo. Caminé 40 km, conseguí subirme a un autobús y acabé en un centro que apoya a las niñas casadas como yo. Ahora estudio matemáticas y me preparo para ser enfermera, al tiempo que enseño a otras jóvenes la importancia de recibir una educación", cuenta Viviane, que ahora tiene 23 años. Fue prometida al nacer a su marido y se vio obligada a casarse con él cuando sólo tenía 12 años.