Las científicas que trabajan para que niños y niñas pongan fin a los estereotipos en la ciencia

Una apreciación que comparte Alejandra Davidovics (Montevideo, Uruguay, 1975), directora de la planta biotecnológica de Merck, en Tres Cantos (Madrid). La ingeniera considera que " no nos lo estamos tomando tan en serio como deberíamos porque a veces se tiene la sensación de que ya se han dado muchos pasos y de que no estamos lejos de esa equidad del 50-50, pero aún estamos lejos y todavía quedan cosas por hacer, lo demuestran los números de altos directivos y dirigentes políticos", argumenta.

En su época de universitaria, cuenta María José a NIUS, "ni se hablaba de los estereotipos de género, yo no era consciente de esta cuestión". Fue a raíz de ser madre cuando se dio cuenta de que jugaba en otra liga y que no competía en igualdad de condiciones con sus compañeros, porque la carrera científica de la investigación es muy competitiva y tuve que dar un paso atrás. Aunque lo que le " catapultó a ir a tope en la divulgación" fue tener hijas y darse cuenta de la situación . "Pensé: yo tengo que animarlas a que sean lo que quieran".

Fue cuando empezó a trabajar, a raíz de los proyectos y campañas de comunicación impulsados por su actual compañía, cuando Alejandra Davidovics se dio cuenta de todo lo que queda aún por hacer y que la falta de mujeres no es por falta de talento. "Cuando ponemos los datos sobre la mesa nos damos cuenta de que, aunque hayamos hecho mucho recorrido y seguimos creciendo como sociedad, aún no estamos ahí; y a veces me da la sensación de que si no apretamos un poquito más el acelerador, nos va a llevar mucho tiempo llegar a esa equidad", advierte. "Hay que "ser conscientes de los mecanismos que impiden a las mujeres alcanzar puestos de responsabilidad y trabajar en ellos, es una cuestión de concienciación, de discusión, pero también de entendimiento, con datos en la mano", insiste la ingeniera.