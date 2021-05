Las mujeres con endometriosis, vetadas para entrar en la Policía Nacional

Es la primera vez que la endometriosis figura como veto para quienes deseen ingresar en la Policía Nacional . En años previos, sus exclusiones médicas no incluían esta enfermedad ginecológica.

La medida del Ministerio del Interior es inédita, ya que otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no impiden el acceso a las mujeres con esta patología . Los Mossos d’Esquadra, por ejemplo, vetaron la endometriosis por última vez en 2017, pero en sus convocatorias posteriores -de 2019 y 2021- eliminaron este impedimento. En el caso de la Guardia Civil y el Ejército, sí se contempla la endometriosis como causa de exclusión médica, aunque solo en aquellos casos donde resulte "incapacitante", matiz que no contempla la norma recién aprobada sobre la Policía Nacional.

De forma habitual, las causas de exclusión médica están reguladas en la normativa sobre el ingreso a determinados empleos públicos, como la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército o las policías autonómicas, entre otros cuerpos. Con estos vetos se busca que las personas candidatas demuestren un estado de salud idóneo para el puesto al que aspiran. Pero, a veces, las exclusiones médicas contemplan impedimentos desfasados o no adaptados a la evidencia científica disponible , según han criticado en el pasado diversos expertos. Así ocurre también con el veto impuesto ahora por el Ministerio del Interior, según las fuentes consultadas por Civio.

"Es una auténtica barbaridad", dice Maribel Acién, jefa de la Sección de Ginecología del Hospital Universitario San Juan (Alicante) y profesora de la Universidad Miguel Hernández. "Que la pongan como exclusión general me parece denigrante. La endometriosis afecta a una gran cantidad de población femenina. Es como si dijeran que excluyen a los rubios", afirma por teléfono. Varias estimaciones apuntan que el 10% de las mujeres en edad fértil padecen endometriosis -unos dos millones de personas en España-, aunque una reciente revisión señala que el porcentaje de afectadas ronda entre el 1-5%. Para el ginecólogo Juan Antonio García Velasco, "no tiene sentido que la endometriosis en general sea motivo de exclusión". "Muchísimas mujeres tienen la enfermedad, pero a la mayoría no les incapacita", explica el director de IVI Madrid y catedrático de Ginecología de la Universidad Rey Juan Carlos.