C Tangana, Camilo o Maluma han visto cómo les han salido réplicas a sus temas de mayor éxito

Si C Tangana dice "tú me dejaste de querer", Lorena Santos responde "no cuentes todo al revés, tú hiciste que me alejara" y si Maluma canta "muy lindo en Instagram lo que posteas para que yo vea", Beatriz Luengo le contesta "perfil falso en Instagram para que no vea que me chequeas".

Son las réplicas femeninas a los grandes éxitos del reguetón: la misma música, la misma historia... pero desde el punto de vista de la mujer.



Es la moda de "las respuestas" que inunda YouTube. Como si las mujeres a las que se refieren las canciones de reguetón se levantaran, cogieran un micrófono y se pusieran a responderles estrofa por estrofa a los artistas que las crearon... Una de ellas lo ha hecho desde Sevilla. Es Joana Santos. Con aire flamenco la cantante ha respondido ya a varias canciones... entre ellas "Bandido", un tema donde Mike Towers canta así:

Mi amor, avísame si acaso te incomoda

Para reventarlo y que sepa que no estás sola

Yo te hablo claro, yo no brego con pistolas

Pero tengo el respeto de los que controlan.

... y Joana le responde con estos versos como si fuera la mujer a la que Mike Towers se refiere en su canción:

Mi amor tranquilo que a mi ya no me incomoda,

Está jodido porque yo ya no estoy sola,

Para arreglar esto no hace falta una pistola,

En este juego ahora soy yo la que controla.

Tras escuchar la canción de Mike Towers, la artista sevillana lo tuvo claro: "nadie me tiene que defender, yo me defiendo sola", dice Joana, y con esa idea fue naciendo su respuesta a "Bandido". Su versión tiene solo un mes pero el vídeo ya tiene casi dos millones de visitas y más de mil comentarios alabando la contestación que dedica al tema original. "Me gusta reivindicar en mis temas la mujer fuerte, la mujer guerrera y busco que las mujeres se sientan identificadas con mis letras", explica la artista sevillana. Y de hecho lo ha conseguido, la canción que hablaba de hombres protegiendo mujeres, en la voz de Joana Santos, se ha convertido en un himno del empoderamiento femenino.

"Ropa cara" de Camilo, "Ella quiere beber" de Annuel, "Demasiadas mujeres" de C Tangana... Todas tienen su respuesta desde el punto de vista de las mujeres. Algunas incluso tienen varias réplicas, como le ha pasado al tema "Te boté" donde se canta "Para el carajo te mandé... y de mi vida te saqué". En una de sus muchas respuestas, Daimi le contesta "Yo ya no te necesito porque el pasado no lo repito".

Sin embargo no hay canción con más réplicas que "La Jeepeta" de Nio García, Anuel AA y Myke Towers. Así empieza la canción...

Arrebatao' dando vuelta' en la jeepeta

Al lado mío tengo una rubia

Que tiene grande las tetas

Quiere que yo se lo meta.

Y así le responde, esta vez no es una mujer si no un hombre, el colombiano Jack Vargas.

Yo sé qué andas loquito presumiendo tu Jeepeta

pero a mí me enseñaron que a la mujer se le respeta,

no importa el carro que tengas ni todo lo material,

no hay razón para que creas que soy tu juguete sexual.